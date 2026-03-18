Allensbach (ots) - Ein Autofahrer hat bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Straße "Im Tal" eine Radlerin übersehen. Der 66-Jährige bog mit einem VW-Bus von der Straße nach links auf einen Parkplatz ab, wobei er eine auf dem baulich von der Fahrbahn getrennten Radweg entgegenkommende 35-Jährige auf einem ...

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