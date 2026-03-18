POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Diebstahl von Firmengelände (17.03.2026)
VS-Schwenningen (ots)
Im Laufe des Dienstags haben Diebe an der Siederstraße einen Diebstahl begangen. Sie öffneten einen Bauzaun einer dortigen Straßenbau-Firma und entwendeten drei Maschinen im mittleren vierstelligen Wert. Mit der Beute machten sie sich aus dem Staub. Nach ihnen sucht nun das Polizeirevier in Schwenningen welches, unter der Nummer 07720 / 85000, Hinweise entgegen nimmt.
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