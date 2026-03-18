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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Bahnunfall am Haltepunkt Hegne (17.03.2026)

Allensbach (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich am Bahnhaltepunkt Hegne ein Unfall ereignet, bei dem eine Person tödlich verletzt worden ist. Kurz nach 14 Uhr passierte eine 81-Jährige die bereits geschlossenen Schranken des Übergangs und übersah dabei einen aus Richtung Radolfzell kommenden Zug. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte der Zugführer einen Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern. Die Seniorin erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Die zum Unfallzeitpunkt am Bahnsteig wartenden Fahrgäste wurden durch Mitarbeitende des Rettungsdienstes betreut.

Der Bahnverkehr zwischen Konstanz und Allensbach war für mehrere Stunden, bis etwa 17.45 Uhr, eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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