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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Straße "Im Tal" - Autofahrer übersieht Radlerin (17.03.2026)

Allensbach (ots)

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Straße "Im Tal" eine Radlerin übersehen. Der 66-Jährige bog mit einem VW-Bus von der Straße nach links auf einen Parkplatz ab, wobei er eine auf dem baulich von der Fahrbahn getrennten Radweg entgegenkommende 35-Jährige auf einem E-Bike erfasste. Die Frau erlitt infolge des Zusammenstoßes Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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