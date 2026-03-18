Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Straße "Im Tal" - Autofahrer übersieht Radlerin (17.03.2026)

Allensbach (ots)

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Straße "Im Tal" eine Radlerin übersehen. Der 66-Jährige bog mit einem VW-Bus von der Straße nach links auf einen Parkplatz ab, wobei er eine auf dem baulich von der Fahrbahn getrennten Radweg entgegenkommende 35-Jährige auf einem E-Bike erfasste. Die Frau erlitt infolge des Zusammenstoßes Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell