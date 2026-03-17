POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) VW brennt - Zeugenaufruf (17.03.2026)
VS-Villingen (ots)
Am Dienstagmorgen hat auf der Berliner Straße ein gelber VW Tiguan gebrannt. Gegen 8 Uhr geriet der auf einem Parkplatz abgestellte Wagen aus unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr löschte das Auto und die Beamten des Reviers Villingen stellten es im Anschluss sicher. Im Zuge der Ermittlungen zur Brandursache erbittet das Polizeirevier Villingen Hinweise (07221 / 6010).
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