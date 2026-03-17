Schiltach - B 462 (ots) - Am Montag war auf der Bundesstraße 462 zwischen Schramberg und Schiltach ein BMW auf Abwegen, was zu einem Schwerverletzten geführt hat. In einer Linkskurve verlor ein 24-Jähriger auf Höhe der Bushaltestelle "Deissenbauernhof" die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Zunächst prallte er gegen einen Stein, eher der ...

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