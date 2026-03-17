Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Horn, Lkr. Konstanz) Betrüger täuscht "undichte Stelle" bei der Volksbank vor und erbeutet so fünfstelligen Bargeldbetrag - Polizei warnt erneut vor derartigen Anrufen! (16.03.2026)

Gaienhofen, Horn (ots)

Ein Telefonbetrüger hat am Montagmittag eine "undichte Stelle" bei einer Bank vorgetäuscht und so mehrere tausend Euro erbeutet. Gegen 14 Uhr rief der Unbekannte bei einer lebensälteren Frau an und teilte ihr mit, dass es bei der örtlichen Volksbank derzeit zu einer "undichten Stelle" käme, die Bankdaten der Kunden an Kriminelle weitergebe. Um ihr Barvermögen zu sichern, forderte der Anrufer die Frau auf, das Geld von ihrem Girokonto abzuheben und einem verdeckten Ermittler der Polizei zu übergeben. In gutem Glauben händigte die Seniorin wenig später schließlich einen fünfstelligen Geldbetrag einen unbekannten Abholer aus.

Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: sehr groß, kurze, glatte Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke (Art Sakko), einer schwarzen Hose und dunklen Schuhen.

Zeugen, denen die Person am Montagmittag im Bereich der Erbringstraße aufgefallen ist oder die sonst Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 bei der Polizei zu melden.

Seien Sie misstrauisch bei unbekannten Anrufen: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie zunächst auf und rufen unter der Ihnen bekannten Nummer bei Ihrer Hausbank oder einer Person Ihres Vertrauens an!

Sollten Sie die Betrüger zur Abholung von Bargeld und Wertgegenständen bei einer Bank überzeugt haben, so nehmen Sie die Hinweise der Bankmitarbeiter, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ernst und hinterfragen die Situation!

Notieren Sie sich die Telefonnummer ihres örtlichen Polizeireviers oder Polizeipostens in der Nähe des Telefons (möglichst jetzt gleich!) - sollten Sie dann einen Anruf eines Polizisten bekommen, legen Sie auf und rufen unter der notierten Nummer bei ihrem Polizeirevier oder -posten an.

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