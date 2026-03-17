Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Einmündung Byk-Gulden-Straße/ Georg-Fischer-Straße verletzt 816.03.2026)

Singen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Einmündung der Byk-Gulden-Straße auf die Georg-Fischer-Straße am Montagnachmittag verletzt worden. Eine 36-jährige Golffahrerin übersah den von rechts kommenden 51 Jahre alten Radler und erfasst ihn mit dem Kotflügel. Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

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