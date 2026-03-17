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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Einmündung Byk-Gulden-Straße/ Georg-Fischer-Straße verletzt 816.03.2026)

Singen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Einmündung der Byk-Gulden-Straße auf die Georg-Fischer-Straße am Montagnachmittag verletzt worden. Eine 36-jährige Golffahrerin übersah den von rechts kommenden 51 Jahre alten Radler und erfasst ihn mit dem Kotflügel. Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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