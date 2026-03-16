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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in der Bergstraße - Polizei sucht Zeugen (13./16.03.2026)

Tuttlingen (ots)

Über das vergangene Wochenende sind unbekannte Täter in zwei Betriebe in der Bergstraße eingebrochen. Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 08.30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Seitenfenster gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen einer Kanzlei. Dort machten sie sich an drei Rollcontainern zu schaffen, entwendeten jedoch schlussendlich nichts.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen versuchten Unbekannte zudem, in ein Friseurgeschäft in der unmittelbaren Nachbarschaft einzudringen, was jedoch nicht gelang.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Bergstraße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher(s) geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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