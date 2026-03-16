Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Landkreis Rottweil) Küchenbrand verursacht 50.000 Euro Schaden (13.03.2026)

Deißlingen (ots)

Ein Küchenbrand in einem Vereinsheim an der Straße "In Fürsten" sorgte für einen Schaden in Höhe 50.000 Euro. Fett geriet in einer Pfanne in Brand, was der Koch nicht sofort bemerkte. Das Feuer griff auf das Lüftungssystem über. Durch Rauchgase verletzte sich der 64-Jährige leicht. Die Feuerwehr konnte dem Feuer Herr werden, bevor noch weiterer Schaden entstand.

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