Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Trickdiebe unterwegs - Diebespärchen entwendet Halsketten - Polizei sucht Zeugen (13.03.2026)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Trickdiebstahl, zu dem es am Freitag, am frühen Abend, im Bereich der Feuerwehrstraße gekommen ist. Gegen 17.45 Uhr stieg ein Pärchen aus einem geparkten Auto aus und sprach eine 71-Jährige, die mit ihren Hunden auf dem Gehweg spazieren ging, unvermittelt an. Die unbekannte Frau bot ihr eine Kette zum Verkauf an, die sie der 71-Jährigen sofort ungefragt um den Hals legte. Anschließend pries die Unbekannte - weiterhin aufdringlich - mehrere Ringe an, ehe sie die zuvor angelegte Kette wieder abnahm und zusammen mit dem Mann in einem grauen Auto davonfuhr. Erst danach bemerkte die 71-Jährige, dass die Diebin neben der angebotenen Kette offensichtlich auch ihre beiden goldenen Halsketten mitgenommen hatte.

Zu der unbekannten Frau liegt folgende Beschreibung vor: etwa 170 Zentimeter groß, schlank. Bekleidet war sie mit einem schwarzen, langen Rock und einem "turbanmäßigen" Kopftuch mit Blümchen und einer Stola mit Strasssteinchen.

Der Begleiter der Frau war etwa 40 Jahre alt, ungefähr 185 Zentimeter groß, kurze, gewellte, schwarze Haare. Er trug einen weißen Pullover mit Stehkragen und eine Jeans.

Eine ebenfalls unbekannte Zeugin soll den Vorfall mitbekommen haben. Sowohl sie, als auch weitere Zeugen oder Personen die Hinweise zur Identität der Trickdiebe geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Die Polizei warnt vor dieser Diebstahlsmasche. Halten Sie fremde Menschen auf Abstand und begegnen Sie Unbekannten lieber immer mit gesundem Misstrauen.

Trickdiebe sind schnell - und nutzen jeden Moment der Unachtsamkeit, um ihre Opfer zu beklauen.

Hinweise, um sich vor diesen Trickdieben zu schützen, gibt die Polizei auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de.

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