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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschädigen Autos auf dem Parkplatz des SC Konstanz- Wollmatingen (14.03.2026)

Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro haben Unbekannte am Samstagnachmittag an zwei auf dem Parkplatz des SC Konstanz-Wollmatingen im Salesianerweg abgestellten Autos verursacht. Im Zeitraum zwischen 15.20 Uhr und 17 Uhr zerkratzen sie an einem Mercedes und einem VW Golf die rechten Fahrzeugseiten und schlugen zudem die Außenspiegel der Fahrzeuge ab.

Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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