Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Außerhalb der Öffnungszeiten (13.03.2026 - 14.03.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Geduld ist eine Tugend, die ein paar Unbekannte nicht die ihre nennen können, als sie Müll vor dem städtischen Bauhof abgelagert haben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag entledigten sie sich an der Römerstraße von einigem Baustellenmüll und Autoteilen. Zu den regulären Öffnungszeiten hätte der Bauhof die Gegenstände gerne entgegengenommen. So, hat nun die Polizei eine Anzeige gegen die Umweltsünder entgegengenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Oberndorf, unter der Nummer 07423 / 81010, zu melden.

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