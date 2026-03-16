Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, L 181

Schwarzwald Baar Kreis) Brennendes Auto - Zeugenaufruf (14.03.2026)

VS-Villingen - L 181 (ots)

An einem Parkplatz entlang der Peterzeller Straße hat am Samstag, gegen 20:30 Uhr, ein Audi gebrannt. Während sich der 59-Jährige Besitzer zu Fuß unterwegs befand, meldete ein Passant den brennenden Audi. Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr stand der Wagen bereits im Vollbrand und konnte nur noch kontrolliert gelöscht werden. Um die genauen Umstände des Feuers zu ermitteln stellten die Beamten das Wrack sicher. Es entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Die Polizei in Villingen bittet um Hinweise (Tel.: 07721 / 6010).

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