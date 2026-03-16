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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, L 173
Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Leichtverletzte nach Unfall (15.03.2026)

Furtwangen im Schwarzwald - L 173 (ots)

Auf der Einmündung der Martin-Schmitt und Weibert-Mahler-Straße hat sich am Sonntag, um 14:30 Uhr, ein Unfall mit zwei Leichtverletzten ereignet. Beim Linksabbiegen auf die Martin-Schmitt-Straße übersah ein 19-jähriger BMW-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten 28-Jährigen in einem Suzuki. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Unfallverursacher und eine 15-jährige Mitfahrerin leichtverletzten. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt und die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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