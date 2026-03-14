Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen 78269, Lkrs. KN) Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 98 fordert glücklicherweise nur eine leicht verletzte Person (13.03.2026)

Volkertshausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitagabend (13.03.2026), gegen 20:30 Uhr, auf der Autobahn 98, auf der Richtungsfahrbahn Stockach in Richtung Singen, zwischen der Anschlussstelle Stockach West und dem Autobahnkreuz Hegau. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker befuhr mit einem VW-Passat die benannte Strecke auf dem rechten Fahrstreifen. Als er sich einem langsameren vorausfahrenden Fahrzeug näherte, erkannte er dieses zu spät, bremste und wich nach links aus. Hierbei geriet er ins Schleudern, kollidierte seitlich mit der Mittelschutzplanke und rutscht einige Meter quer zur Fahrbahn. Schlussendlich kam der Pkw auf dem linken Fahrstreifen schräg zur Fahrbahn an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Der junge Fahrer als auch sein Mitfahrer, ebenfalls 18 Jahre, konnten den Pkw unverletzt verlassen und sich hinter der rechten Außenschutzplanke in Sicherheit bringen. Während einige Ersthelfer auf dem Standstreifen der Autobahn anhalten konnten und den Notruf wählten, erkannte ein weiterer herannahender 47-jähriger Pkw-Lenker eines General Mot.-GMC Cadillac die Unfallstelle zu spät und kollidierte frontal mit dem querstehenden VW-Passat auf dem linken Fahrstreifen. Durch die Wucht der Kollision wurde das Fahrzeug abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem auf dem Standstreifen abgestellten Pkw VW-Caddy eines Ersthelfers. Das Ersthelferfahrzeug wurde in der Folge auf ein weiteres Ersthelferfahrzeug, einen VW-Transporter, geschoben. Beide Ersthelferfahrzeuge waren unbesetzt. Der Pkw Cadillac schleudert zurück über die Fahrstreifen und kommt ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrzeug-Lenker des Cadillacs verletzte sich hierbei leicht und wurde mit dem verständigten Rettungsdienst in ein Klinikum zur ambulanten Behandlung verbracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 65.000 Euro, wobei bei dem VW-Passat, bei dem Cadillac und vermutlich auch beim VW Caddy ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die beschädigten Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

Durch die Kollision mit dem VW-Passat schleuderten außerdem Fahrzeugteile wie zum Beispiel abgerissene Räder auf die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Stockach. Auch hierbei wurde ein Pkw in Fahrtrichtung Stockach in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt.

Außerdem im Einsatz war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt. Auch die Feuerwehr Stockach war mit sechs Fahrzeugen und ca. 20 Freiwilligen vor Ort. Auch die Autobahnmeisterei Engen wurde für die Sperrung der Autobahn alarmiert.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die A98 in Richtung Autobahnkreuz Hegau für ca. vier Stunden gesperrt.

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