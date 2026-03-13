Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte schlagen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Berliner Platz auf 33-Jährigen ein - Polizei sucht Zeugen (09.03.2026)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Montagabend, 09.03.2026, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Berliner Platz ereignet hat. Gegen 23 Uhr schlugen etwa 4-5 unbekannte Personen mit Stöcken und Schlagstöcken auf einen 33-Jährigen ein. Dabei verletzten sie den Mann nicht unerheblich.

Mehrere Passanten sollen den Vorfall mitbekommen haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 zu melden.

