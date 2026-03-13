Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Verkehrsüberwachung in Eigeltingen - in drei Stunden 16 Verstöße (12.03.2026)

Eigeltingen (ots)

Beamte des Polizeireviers Stockach haben im Rahmen der landesweiten Kontrollwoche "Gurt" am Donnerstagmittag den Verkehr in Eigeltingen überwacht. Dabei erwischten sie im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 16 Uhr in der Hauptstraße und im Hägerweg 11 Verkehrsteilnehmer, die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht benutzten und fünf weitere, die sich während der Fahrt mit ihren Mobiltelefonen beschäftigten.

Die "Gurtmuffel" wurden mit einem Verwarngeld in Höhe von 30 Euro zur Kasse gebeten, die Handynutzer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus Verwaltungsgebühr und einen Punkt in Flensburg.

Dass auch bei dieser Kontrollaktion wieder mehrere Verkehrsteilnehmer durch Ignoranz der Vorschriften zur Sicherheit im Straßenverkehr auffielen, zeigt leider einmal mehr, dass solche Überwachungsmaßnahmen nötig sind.

Die Benutzung des Sicherheitsgurts kann Leben retten und die Aufmerksamkeit gehört der Straße, nicht dem Handy!

Selbstüberschätzung, Ignoranz und Unaufmerksamkeit können im Straßenverkehr fatale Folgen haben, die zum Glück nicht immer mit dem Leben, aber oft mit der Gesundheit bezahlt werden - wenn es dann auch noch die Gesundheit anderer ist, ist es umso schlimmer!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell