Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auto fährt in Schaufensterscheibe - über 50.000 Euro Sachschaden (12.03.2026)

Radolfzell (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Schützenstraße entstanden. Vermutlich aufgrund medizinischer Ursache fuhr eine 73-Jährige, die mit einem BMW auf der Tegginger Straße in Richtung Schützenstraße unterwegs war, an der Einmündung geradeaus und direkt in das Schaufenster eines Fahrradgeschäfts. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Die 73-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Den an diversen Fahrrädern, am Gebäude und am BMW entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf insgesamt über 50.000 Euro.

