POL-KN: (Konstanz) Unfall zwischen E-Scooter und Radfahrer (12.03.2026)
Konstanz (ots)
Am Donnerstagnachmittag sind auf der Reichenaustraße ein E-Scooter- und ein Radfahrer zusammengestoßen. Ein 39-Jähriger wechselte mit seinem Roller von der Fahrbahn auf den Radweg und kollidierte mit einem entgegenkommenden 57 Jahre alten Radler. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht am Knöchel. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht erforderlich.
