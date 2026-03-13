Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Außer Rand und Band (13.03.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Ein 40-Jähriger hat am Freitag, gegen 1 Uhr, unter Alkoholeinfluss zwei Autos beschädigt, Polizeibeamte beleidigt und anschließend die Nacht in Gewahrsam verbracht. Auf der Villinger Straße zerkratzte der Mann zunächst zwei Autos und verursachte einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten beleidigte er, als sie seinem Treiben ein Ende bereiteten. Dies gelang letztlich nur durch eine Übernachtung beim Polizeirevier. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille.

