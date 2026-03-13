Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Polizei nimmt 39-jährigen Mann nach mehreren Sachbeschädigungen fest (13.03.2026)

Spaichingen (ots)

Nachdem ein Mann am frühen Freitagmorgen mehrere Sachbeschädigungen in der Vorgasse begangen hat, konnte er durch die Polizei noch vor Ort festgenommen werden.

Der 39-Jährige beschädigte mutmaßlich gegen 03:30 Uhr ein vor einem Wohnhaus geparktes Auto, indem er mit dem Schuh dagegentrat. Außerdem soll er einen Beutel Karotten gegen die Hauswand des Wohngebäudes geworfen und die Haustür sowie die dazugehörige Klingel beschädigt haben. Nachdem ein aufmerksamer Nachbar damit drohte, die Polizei zu verständigen, flüchtete der Mann zunächst.

Nur etwa 40 Minuten später erschien der Tatverdächtigte jedoch erneut vor Ort und warf diesmal einen Stein durch die Fensterscheibe des Wohnhauses.

Die alarmierte Polizei konnte den 39-Jährigen schließlich, versteckt zwischen geparkten Autos, vorläufig festnehmen. Ein Alkoholtest ergab etwa 2,3 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Der durch die Beschädigungen entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell