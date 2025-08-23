Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: S-Bahnstation Reeperbahn: Gesuchter am 21. August zur Festnahme ausgeschrieben und einen Tag später von der Bundespolizei festgenommen-

Hamburg

Am 22.08.2025 gegen 23.40 Uhr geriet ein offensichtlich alkoholisierter Mann (m.29) am Bahnsteig im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei. Die anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der Personaldaten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung Verurteilte wurde seit dem 21.08.2025 von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Itzehoe mit einem Haftbefehl gesucht.

"Der deutsche Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe (inkl. Verfahrenskosten) in der Höhe von 960,00 Euro nicht gezahlt. Jetzt hat der Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen zu verbüßen."

"Weiterhin besteht gegen polizeilich einschlägig bekannten Mann (Roheitsdelikte) eine Fahndungsnotierung zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen gefährlicher Körperverletzung."

Der 29-Jährige wurde mit einem Funkstreifenwagen zum Bundespolizeirevier in Hamburg-Altona gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest. Nach einer Nacht in der Gewahrsamszelle der Bundespolizei wurde der polizeilich bekannte Mann heute um 07.30 Uhr einer Haftanstalt zugeführt.

