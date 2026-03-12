Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung der Eichhornstraße auf die Mainaustraße - Polizei sucht Zeugen (12.03.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung der Eichhornstraße auf die Mainaustraße ereignet hat. Kurz vor 8 Uhr fuhr ein Linienbus auf der Mainaustraße in Richtung Fähre. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem von der Eichhornstraße nach links abbiegenden VW Golf eines 55-Jährigen. Infolge der Kollision kam eine in dem Bus stehende Frau zu Fall und verletzte sich leicht. Sowohl der 47 Jahre alte Busfahrer als auch der 55-Jährige gaben nach dem Zusammenstoß an, dass die Ampel aus ihrer Richtung Grün gezeigt habe.

Aufgrund dessen bittet die Polizei Zeugen des Unfalls sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

