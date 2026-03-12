POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung der Eichhornstraße auf die Mainaustraße - Polizei sucht Zeugen (12.03.2026)
Konstanz (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung der Eichhornstraße auf die Mainaustraße ereignet hat. Kurz vor 8 Uhr fuhr ein Linienbus auf der Mainaustraße in Richtung Fähre. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem von der Eichhornstraße nach links abbiegenden VW Golf eines 55-Jährigen. Infolge der Kollision kam eine in dem Bus stehende Frau zu Fall und verletzte sich leicht. Sowohl der 47 Jahre alte Busfahrer als auch der 55-Jährige gaben nach dem Zusammenstoß an, dass die Ampel aus ihrer Richtung Grün gezeigt habe.
Aufgrund dessen bittet die Polizei Zeugen des Unfalls sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell