Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Geisingen

Lkr. Konstanz und Tuttlingen) 31-jähriger Audi-Fahrer flüchtet bei Zollkontrolle und verunfallt: Polizei bittet um Hinweise (11.03.2026)

Engen, Geisingen (ots)

Nach einer Flucht bei einer Zollkontrolle ist ein Autofahrer am Mittwochnachmittag im Ortsteil Leipferdingen verunfallt.

Gegen 17:00 Uhr sollte der Audi in der Schwarzwaldstraße in Engen einer Zollkontrolle unterzogen werden. Als sich die Beamten dem Auto näherten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete. Trotz unmittelbarer Verfolgung konnte der Fahrer zunächst unerkannt entkommen. Nach Zeugenaussagen fuhr der Audi anschließend von Engen in Richtung Zimmerholz, wo der Fahrer einen anderen Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren nötigte. Trotz Gegenverkehrs überholte er und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ortsteil Zimmerholz. Dabei soll ein Kind am Straßenrand gefährdet worden sein.

Am Ortseingang von Leipferdingen kam der Wagen schließlich in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Nachdem der Audi auf dem Dach liegen geblieben war, flüchtete der Fahrer zunächst unerkannt von der Unfallstelle. Der 35-jährige Beifahrer konnte jedoch durch die eintreffende Zollstreife vorläufig festgenommen werden.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnten Polizeibeamte später am Abend auch den mutmaßlichen 31-jährigen Fahrer in Leipferdingen festnehmen. Da der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde er nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer zogen sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise, insbesondere von weiteren gefährdeten Personen und Verkehrsteilnehmern, werden unter Tel. 07733 99600 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell