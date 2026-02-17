Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tierische Sachverhalte beschäftigen Polizei

Neubrandenburg (ots)

Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neubrandenburg beschäftigte am Wochenanfang mehrere tierische Sachverhalte.

Ein 78-jähriger Deutscher gab an, am Sonntag (15. Februar 2026) gegen 09:00 Uhr in Bütow von zwei Schäferhunden eines 65-jährigen Mannes verletzt worden zu sein. Offenbar konnte der 65-Jährige seine beiden Tiere nicht kontrollieren. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung Mecklenburg-Vorpommern ermittelt.

Ebenfalls am Sonntag (15. Februar 2026) kam es gegen 15:00 Uhr in Rechlin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 39-jähriger Deutscher einen 29-jährigen Deutschen offenbar mit der Faust ins Gesicht und gegen den Brustkorb schlug. Der 39-Jährige führte einen Rottweiler bei sich. Augenscheinlich biss dieser dem 29-Jährigen während des körperlichen Angriffs in den Beckenbereich. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung Mecklenburg-Vorpommern ermittelt.

Am gestrigen Montag (16. Februar 2026) gab eine 19-jährige Deutsche einen gefundenen Hund (Chihuahua) im Polizeihauptrevier Demmin ab. Die 63-jährige deutsche Hundebesitzerin konnte schnell ermittelt werden. Der Chihuahua wurde an die Eigentümerin übergeben.

