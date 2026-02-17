Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung: Erstmeldung: Rügenbrücke nach Fahrzeugbrand gesperrt

Stralsund (ots)

Am heutigen Dienstag (17. Februar 2026) kam es gegen 09:15 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der Bundesstraße 96. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6218231.

Offenbar durch einen technischen Defekt brannte ein PKW der Marke Mercedes hinter der Abfahrt Altefähr in Fahrtrichtung Stralsund. Der 65-jährige deutsche Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Abschleppunternehmen kam zur Bergung des Fahrzeuges vor Ort.

Die Rügenbrücke war für etwa drei Stunden voll gesperrt, da das Löschwasser die Farbahn vereiste und der Winterdienst zur Beräumung der Fahrbahn zum Einsatz kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

