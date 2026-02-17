Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Rügenbrücke nach Fahrzeugbrand gesperrt

Stralsund (ots)

Am heutigen Dienstag (17. Februar 2026) kam es gegen 09:15 Uhr auf der Bundesstraße 96 Höhe Altefähr in Fahrtrichtung Stralsund zu einem Fahrzeugbrand. Der Brand wird derzeit von der Feuerwehr gelöscht.

Die Rügenbrücke ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden durch die Polizei abgeleitet.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell