Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Rügenbrücke nach Fahrzeugbrand gesperrt

Stralsund (ots)

Am heutigen Dienstag (17. Februar 2026) kam es gegen 09:15 Uhr auf der Bundesstraße 96 Höhe Altefähr in Fahrtrichtung Stralsund zu einem Fahrzeugbrand. Der Brand wird derzeit von der Feuerwehr gelöscht.

Die Rügenbrücke ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden durch die Polizei abgeleitet.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

