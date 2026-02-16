Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Autofahrer in Vorpommern unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

Pasewalk/Barth (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit wurden Beamte des Polizeihauptreviers Pasewalk am 14.02.2026 gegen 22:45 Uhr auf der Kreisstraße 68 bei Groß Luckow auf einen VW aufmerksam und beabsichtigten, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Trotz entsprechender Aufforderung entzog sich der Fahrer der Kontrolle und flüchtete. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt über Feldwege und Wiesen, bis sich das Fahrzeug kurze Zeit später auf einem Acker im Bundesland Brandenburg festfuhr.

Bei der anschließenden Kontrolle leistete der 35-jährige VW-Fahrer Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 35-jährige Deutsche weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war noch sein Pkw für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war. Zudem ergab ein durchgeführter Drogenvortest, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. In Zusammenarbeit mit Beamten der Landespolizei Brandenburg wurde das Fahrzeug durchsucht. Außerdem wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gegen den 35-Jährigen.

Am 15.02.2026 gegen 18:00 Uhr wurde die Polizei in Barth über einen Mann informiert, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Born Passanten beleidigt und bedroht haben soll. Anschließend sei er als Beifahrer in einen BMW gestiegen und davongefahren.

Kurze Zeit später meldeten Zeugen zwei auffällige, offenbar alkoholisierte Männer an einer Tankstelle in Born, die mit einem BMW unterwegs gewesen sein sollen. Auf der Landstraße 21 bei Zingst konnten die Beamten das Fahrzeug schließlich stoppen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest beim 41-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 0,84 Promille. Darüber hinaus zeigte ein Drogentest, dass er ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass der 41-jährige Deutsche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 41-Jährigen unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln aufgenommen.

Darüber hinaus ermittelt die Kriminalpolizei gegen den 31-jährigen deutschen Beifahrer wegen der zuvor begangenen Bedrohungen und Beleidigungen auf dem Supermarktparkplatz in Born. Der Beschuldigte stand zum Tatzeitpunkt ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von 2,16 Promille.

