PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte steigen in Hotel ein und verursachen 4.000 Euro Schaden

Seebad Bansin (ots)

Bereits am Samstag, 14. Februar 2026, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruch in ein Hotel in der Bansiner Seestraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 13. Februar, 24:00 Uhr, bis 14. Februar, 05:45 Uhr in das Restaurant des Hotels ein. Im Zuge der Tat wurde ein Tresor samt enthaltenen Bargeld aus den Räumlichkeiten des Restaurants entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa. 4.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 038378 2790 an das Polizeirevier Heringsdorf, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landepolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 09:39

    POL-NB: Einbrecher steigen in Laube ein, stehlen Kommode und nutzen sie als Unterschlupf

    Stralsund (ots) - Am Freitag, dem 13. Februar 2026 meldete ein 40-jähriger Deutscher der Polizei, dass in seine Laube an der Stralsunder Stadtkoppel eingebrochen wurde. Er vermutete außerdem, dass sich eine Person in seiner Laube aufhalten könnte. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu der Hütte und tauschte das Fenster ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 05:04

    POL-NB: Brand eines Wohnhauses in Schlagtow (bei Groß Kiesow)

    Wolgast (ots) - Am Sonntag, den 15.02.2026, gegen 22:20 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle über einen Brand in Schlagtow (Groß Kiesow) informiert. Ein dreistöckiges Wohnhaus geriet aus bisher unbekannter Ursache im hinteren, unbewohnten Teil in Brand. Nach ersten Angaben vernahmen die Bewohner einen lauten Knall, sahen dann die Flammen und verließen das Haus unverletzt. In kürzester Zeit griff das ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 21:21

    POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 45-Jährigem aus Neubrandenburg

    Neubrandenburg (ots) - Der seit dem 11.02.2026 vermisste 45-Jährige aus Neubrandenburg kam eigenständig und wohlbehalten zu seiner Wohnanschrift zurück. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren