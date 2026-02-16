Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte steigen in Hotel ein und verursachen 4.000 Euro Schaden

Seebad Bansin (ots)

Bereits am Samstag, 14. Februar 2026, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruch in ein Hotel in der Bansiner Seestraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 13. Februar, 24:00 Uhr, bis 14. Februar, 05:45 Uhr in das Restaurant des Hotels ein. Im Zuge der Tat wurde ein Tresor samt enthaltenen Bargeld aus den Räumlichkeiten des Restaurants entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa. 4.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 038378 2790 an das Polizeirevier Heringsdorf, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landepolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell