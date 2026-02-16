Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ermittlungen gegen Abschleppdienstmitarbeiter nach Vorfall in Binz

Binz (ots)

Am Sonntag (15. Februar 2026), gegen 16:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Binz in die Putbusser Straße gerufen.

Vor Ort wurden die Beamten von einer 43-jährigen Deutschen angesprochen. Sie gab an, den ebenfalls vor Ort befindlichen Mitarbeiter eines Abschleppdienstes gebeten zu haben, etwas zur Seite zu fahren, um ihr Passieren zu erleichtern. Der 66-jährige deutsche Abschleppdienstmitarbeiter kam der Aufforderung jedoch nicht nach. Daraufhin holte die Frau ihr Mobiltelefon heraus, offenbar um ein Foto vom Kennzeichen des Abschleppfahrzeuges zu machen. In der Folge bedrohte der 66-Jährige die Frau. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung und Nötigung.

Im weiteren Verlauf wollten die Polizeibeamten die Identität des Mannes feststellen, was dieser verweigerte. Um mögliche Ausweisdokumente festzustellen, sollte der Mann durchsucht werden. Auch damit war der 66-Jährige nicht einverstanden und leistete dabei Widerstand. Im Rahmen der Durchsuchung konnten die Ausweisdokumente aufgefunden und die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden. Dennoch beleidigte er die Polizisten, obwohl die Maßnahmen zur Identitätsfeststellung bereits abgeschlossen waren.

Deshalb ermittelt die Kriminalpolizei nun auch noch wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung.

