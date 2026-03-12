Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, L 171

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht zwischen Mundelfingen und Hausen vor Wald (11.03.2026)

Hüfingen - L 171 (ots)

Auf der Landesstraße 171 zwischen Mundelfingen und Hausen vor Wald hat sich am Mittwoch, gegen 14 Uhr, eine Unfallflucht im Begegnungsverkehr zugetragen. Einem 60-jährigem Ford-Fahrer - in Richtung Mundelfingen unterwegs - kam auf dessen Straßenseite ein weißes Auto entgegen. Diesem musste der Mann ausweichen und kam nach rechts von der Straße ab. Durch das Ausweichmanöver erlitt der Wagen einen erheblichen Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Das Polizeirevier Donaueschingen sucht nach dem Unfallverursacher im weißen Auto, der in Richtung Hausen vor Wald fuhr. Hinweise können, unter der Nummer 0771 / 837830, gemeldet werden.

