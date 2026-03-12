Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Fußgängerin - 21-Jährige leicht verletzt (11.03.2026)

Singen (ots)

Eine junge Frau ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Bahnhofstraße verletzt worden. Gegen 9 Uhr überquerte eine 21-Jährige die Straße auf Höhe des Busbahnhofs, kurz hinter der dortigen Bedarfsampel für Fußgänger. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes eines 85-Jährigen. Der Wagen erfasste die Frau mit dem Kotflügel, wobei sie glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte sie trotzdem zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

