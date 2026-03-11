Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald Baar Kreis) Diebstahl aus Firma an der Hüfinger Straße (07.03.2026 - 09.03.2026)

Bräunlingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 1 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, hat sich an der Hüfinger Straße bei einem Maschinenbauunternehmen ein Einbruch ereignet. Aus der Produktionshalle entwendeten die unbekannten Diebe verschiedene Werkzeuge in noch ungeklärtem Wert. Wie die Täter sich Zutritt ins Gebäude verschafften ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 / 837830) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell