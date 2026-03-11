Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch an der Max-Planck-Straße (11.03.2026)

VS-Villingen (ots)

Gegen 1 Uhr ist die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einer Firma an der Max-Planck-Straße gerufen worden. Die Alarmanlage meldete einen Einbruch woraufhin die Polizei das Gebäude umstellte. Die Täter konnten im Zuge der eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Im Gegensatz dazu fand man ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Erdgeschoss. Ob die Unbekannten Gegenstände entwendeten ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Hierzu sucht das Polizeirevier in Villingen nach Zeugenhinweisen welche, unter der Nummer 07721 / 6010, gemeldet werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell