Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Radolfzell, Konstanz, Lkr. Konstanz) Gurt- und Handykontrollen im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche - Polizei stellt erneut zahlreiche Verstöße fest (10.03.2026)

Singen, Radolfzell, Konstanz (ots)

Nachdem Beamte des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen bei einer Kontrollstelle in der Güterstraße bereits am Montagnachmittag zahlreiche Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer und die Gurtanlegepflicht festgestellt haben (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6232727), hat sich dieser "negative Trend" bei weiteren Überwachungsmaßnahmen im Laufe des Dienstages leider fortgesetzt.

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt "Sicherheitsgurt" haben Beamte der Polizeireviere Singen, Radolfzell, Konstanz und der Verkehrspolizei auch am Dienstag an verschiedenen Örtlichkeiten Kontrollstellen eingerichtet. Dabei lag der Fokus der Beamten jedoch nicht nur darauf Gurtmuffel zu erwischen, sondern auch, die nach wie vor große Anzahl Verkehrsteilnehmender, die während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt und dadurch abgelenkt sind aus dem Verkehr zu ziehen.

Das Ergebnis: insgesamt rund 62 Verstöße, davon 36 gegen die Gurtanlegepflicht und 26 Handyverstöße.

Die erneut hohe Anzahl an Zuwiderhandlungen zeigt einmal mehr, dass Verkehrsüberwachungsmaßnahmen mit der Zielrichtung "Gurt & Handy" notwendig sind, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Offensichtlich sind sich nach wie vor viele Verkehrsteilnehmende nicht darüber im Klaren, welche Gefahr und Folgen ihr Verhalten für sich selbst - aber insbesondere auch für andere - haben kann:

Nur einen Moment durch einen kurzen Blick auf das Handy abgelenkt sein, kann im schlimmsten Fall Leben kosten!

Den Sicherheitsgurt aus Bequemlichkeit zu ignorieren, im Falle eines Unfalls ebenfalls!

Deshalb appelliert die Polizei erneut eindringlich, Sicherheitsgurte immer anzulegen und insbesondere auch bei mitfahrenden Kindern darauf zu achten! Ansonsten gehört die volle Aufmerksamkeit im Straßenverkehr dem Verkehrsgeschehen und nicht dem Handy!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell