Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) 61-jährige Autofahrerin leistet bei Verkehrskontrolle Widerstand (10.03.2026)

Schramberg (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat sich eine Autofahrerin am Dienstagabend gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr gesetzt und einen Polizeibeamten leicht verletzt.

Die 61-jährige Frau war gegen 21:00 Uhr mit ihrem Volvo in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie von Polizeibeamten für eine allgemeine Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Im Gespräch mit der Fahrerin stellten die Polizisten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung fest. Da die Frau vor Ort einen Atemalkoholtest ablehnte, musste sie die Beamten für die Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier begleiten. Dabei versuchte die 61-Jährige zunächst zu flüchten und setzte sich anschließend heftig zur Wehr. Dabei zog sich ein Polizeibeamter leichte Verletzungen zu.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen untersagten die Beamten der Frau die Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

