PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Sachbeschädigung an der Beruflichen Bildungsstätte: Polizei bittet um Hinweise (07.03.2026)

Tuttlingen (ots)

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einer Sachbeschädigung an der Beruflichen Bildungsstätte in der Max-Planck-Straße gekommen.

Im Zeitraum von 19:45 bis 07:30 Uhr beschädigten Unbekannte einen Holzsichtschutz und verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Feststellungen der Polizeibeamten lassen den Schluss zu, dass im dortigen Bereich eine Party gefeiert wurde.

Das Polizeirevier Tuttlingen bittet daher um Zeugenhinweise, welche unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren