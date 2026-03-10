Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Sachbeschädigung an der Beruflichen Bildungsstätte: Polizei bittet um Hinweise (07.03.2026)

Tuttlingen (ots)

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einer Sachbeschädigung an der Beruflichen Bildungsstätte in der Max-Planck-Straße gekommen.

Im Zeitraum von 19:45 bis 07:30 Uhr beschädigten Unbekannte einen Holzsichtschutz und verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Feststellungen der Polizeibeamten lassen den Schluss zu, dass im dortigen Bereich eine Party gefeiert wurde.

Das Polizeirevier Tuttlingen bittet daher um Zeugenhinweise, welche unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell