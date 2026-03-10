Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weigheim, K5703, Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollerfahrer bei Unfall verletzt (10.03.2026)

VS-Weigheim, K5703 (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5703 zwischen Weigheim und Trossingen am Dienstagmorgen verletzt worden. Ein 21-jähriger Audifahrer bog von Schonwiesen kommend auf die K5703 in Richtung Weigheim ab, wobei er mit einem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Trossingen fahrenden 20-Jährigen auf einem Roller zusammenstieß. Der 20-Jährige erlitt Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Da die Polizisten im Rahmen der Unfallaufnahme feststellten, dass der Roller keinen gültigen Versicherungsschutz mehr besaß, erwartet den jungen Mann zudem eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell