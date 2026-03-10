Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Einmündung der Luzian-Reich-Straße auf die Hauptstraße - 11-Jährige verletzt (09.03.2026)

Hüfingen (ots)

Am Montagnachmittag ist es an der Einmündung der Luzian-Reich-Straße auf die Hauptstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Kind verletzt worden ist. Kurz nach 16 Uhr war ein 68-jähriger Audifahrer auf der Hauptstraße in Richtung Donaueschingen unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Luzian-Reich-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem 11 Jahre alten Kind, dass mit einem E-Scooter aus der Luzian-Reich-Straße auf die Hauptstraße fuhr. Das Mädchen prallte gegen die Motorhaube, wobei sie sich Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand durch die Kollision geringer Blechschaden.

