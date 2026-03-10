Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, K 5562

L 423

Lkr. Rottweil) 34-jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer (09.03.2026)

Rottweil (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Montagmittag bei einem Sturz mit seinem Zweirad zugezogen.

Der 34-jährige Mann war gegen 13:45 Uhr auf der Kreisstraße 5562 unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Landesstraße 423 abzubiegen. Dabei brach das Hinterrad seines Motorrads aus, und der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn.

Durch den Unfall zog sich der Biker schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell