Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, K 5502

Lkr. Rottweil) Peugeot gerät nach Frontalzusammenstoß in Brand: Zwei Verletzte und etwa 40.000 Euro Sachschaden (09.03.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Kreisstraße 5502 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen.

Ein 19-jähriger Mann war gegen 06:15 Uhr mit seinem VW von Bergfelden in Richtung Renfrizhausen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Fahrer mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo der VW frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot einer 23-Jährigen kollidierte. Der Wagen der Frau überschlug sich, kam im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen und geriet in Brand. Die Fahrerin konnte sich glücklicherweise selbst aus ihrem Auto befreien, bevor dieses in Vollbrand stand.

Der 19-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Die 23-Jährige wurde schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein örtliches Klinikum eingeliefert.

Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Fahrzeugbrand schnell löschen. An den total beschädigten Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Abschleppwagen kümmerten sich um die beschädigten Fahrzeuge.

Die Polizei sperrte die K5502 für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen. Die Straßenmeisterei Rottweil kümmerte sich um die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle. Gegen 08:50 Uhr konnte die Kreisstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell