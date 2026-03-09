Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Fahrradbrücke - 69-Jährige verletzt (9.03.2026)

Konstanz (ots)

Am Montagmittag ist es auf der Fahrradbrücke zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein 14-Jähriger war in Richtung Ebertplatz unterwegs und überholte auf der Brücke eine 69 Jahre alte Radlerin. Nachdem der Jugendliche die Frau fasst passiert hatte, verlor er die Kontrolle über sein Rad, woraufhin sich die beiden Fahrräder zu nahekamen und verhakten. Infolgedessen kamen beide zu Fall. Die 69-Jährige verletzte sich dabei, ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

