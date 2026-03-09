Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Schura, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Betriebsräume eines Transportunternehmens in der Straße "In Rübenäcker" (08.03.2026)

Trossingen, Schura (ots)

In der Nacht auf Sonntag sind Unbekannte in ein Gebäude in der Straße "In Rübenäcker" eingebrochen. Zwischen 1 Uhr und 3 Uhr machten sich die Täter gewaltsam an einem Fenster zu schaffen, über das sie schließlich ins das Betriebsgebäude des Transportunternehmens gelangten. Im Inneren durchsuchten sie anschließend mehrere Büroräume, ehe sie - vermutlich weil sie gestört wurden- flüchteten.

Zu den beiden Tätern ist lediglich bekannt, dass sie dunkle Kleidung, sowie Handschuhe und Mundschutzmasken trugen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell