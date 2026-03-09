PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Schura, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Betriebsräume eines Transportunternehmens in der Straße "In Rübenäcker" (08.03.2026)

Trossingen, Schura (ots)

In der Nacht auf Sonntag sind Unbekannte in ein Gebäude in der Straße "In Rübenäcker" eingebrochen. Zwischen 1 Uhr und 3 Uhr machten sich die Täter gewaltsam an einem Fenster zu schaffen, über das sie schließlich ins das Betriebsgebäude des Transportunternehmens gelangten. Im Inneren durchsuchten sie anschließend mehrere Büroräume, ehe sie - vermutlich weil sie gestört wurden- flüchteten.

Zu den beiden Tätern ist lediglich bekannt, dass sie dunkle Kleidung, sowie Handschuhe und Mundschutzmasken trugen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren