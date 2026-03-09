Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannte legen Brand hinter Zigarettenautomat - Polizei sucht Zeugen (07.03.2026)

Tuttlingen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden haben Unbekannte am Samstag, 07.03.2026 an einem Gebäude an der Stuttgarter Straße verursacht. Gegen 21:45 Uhr legten bislang unbekannte Täter einen Brand hinter einem an der Hauswand hängenden Zigarettenautomaten. Durch das Feuer wurde neben der Fassade auch ein Holzdach in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr Verdächtiges im Bereich der Stuttgarter Straße 14 beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten "Brandleger" geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 zu melden.

