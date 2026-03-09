Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Musik- und Volkshochschule ein: Polizei bittet um Hinweise (07.03.2026)

Schramberg (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch in die Gebäude der Musik- und Volkshochschule in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von 22:00 bis 08:30 Uhr zunächst Zutritt zur Volkshochschule in der Straße "Am Schlößle". Die Täter brachen das Büro des Hausmeisters auf und entwendeten eine geringe Bargeldsumme. Im Anschluss verschafften sich die Täter Zutritt zur Musikschule im Burgweg, wo ebenfalls eine geringe Summe Bargeld gestohlen wurde.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 27010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell