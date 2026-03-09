PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Musik- und Volkshochschule ein: Polizei bittet um Hinweise (07.03.2026)

Schramberg (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch in die Gebäude der Musik- und Volkshochschule in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von 22:00 bis 08:30 Uhr zunächst Zutritt zur Volkshochschule in der Straße "Am Schlößle". Die Täter brachen das Büro des Hausmeisters auf und entwendeten eine geringe Bargeldsumme. Im Anschluss verschafften sich die Täter Zutritt zur Musikschule im Burgweg, wo ebenfalls eine geringe Summe Bargeld gestohlen wurde.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 27010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren