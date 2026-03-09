Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Unbekannter Mann greift 20-Jährigen an: Polizei bittet um Hinweise (07.03.2026)

Rottweil (ots)

Zu einer Körperverletzung mit einer leicht verletzten Person ist es am späten Samstagnachmittag auf einem Freigelände am Nägelesgraben gekommen.

Ein 20-jähriger Mann hielt sich gegen 17:45 Uhr zusammen mit vier weiteren Personen im Bereich der Sitzgelegenheiten beim Taubenschlag auf. Aus einer weiteren Personengruppe heraus wurde der spätere Geschädigte von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und nach Bargeld befragt. Als der 20-Jährige seinen Geldbeutel in der Hand hielt, versuchte der Unbekannte, ihm diesen zu entreißen, was jedoch misslang. Der Täter verpasste dem Geschädigten eine sogenannte "Kopfnuss" und flüchtete schließlich zu Fuß.

Durch den körperlichen Angriff erlitt der Mann leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Klinikum. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell