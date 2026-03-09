Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in und vor einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße (07.03.2026)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Samstag ist es in und vor einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Gegen kurz vor 5 Uhr geriet ein 20-Jähriger innerhalb der Lokalität mit mehreren unbekannten Männern zunächst verbal aneinander. Infolgedessen soll ihm einer der Unbekannten mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Beim Verlassen der Disko kam es zu einem weitern Angriff auf den 20-Jährigen und seinen 23 Jahre alten Begleiter, bei dem die Unbekannten mehrfach auf sie einschlugen. Der Jüngere erlitt dabei mehrere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zeugen der Auseinandersetzung, sowohl in als auch vor der Disko werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

