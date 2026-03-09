Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannte greifen 56-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen (06.03.2026)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitagabend auf der Dillstraße ereignet hat. Gegen 21 Uhr griffen mehrere junge Männer einen 56-Jährigen an, der gerade eine Bar verlassen hatte um sich auf den Heimweg zu begeben. Einer der Angreifer riss ihn nach hinten, woraufhin die anderen auf ihn einschlugen. Anschließend begab sich der Verletzte nach Hause. Erst am nächsten Morgen verständigte er die Polizei.

Zeugen, die den Vorfall gegen 21 Uhr vor der "Edison Bar" mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

