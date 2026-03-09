Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung an der Schillerschule - Wände beschmiert und Scheiben eingeschlagen (08.03.2026)

Singen (ots)

Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag an der Schillerschule im Malvenweg verursacht. Die Täter schlugen zwei Scheiben des Gebäudes gewaltsam ein und hinterließen an der Fassade großflächige Graffitis.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

