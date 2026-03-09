Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet: Ein Leichtverletzter (07.03.2026)

Schramberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Roller ist es am Samstagabend an einem Kreisverkehr im Ortsteil Waldmössingen gekommen.

Eine 48-jährige Fahrerin eines Ram Trucks befuhr gegen 19:45 Uhr die Winzelner Straße und wollte in den Kreisverkehr am Rathaus einfahren. Hierbei missachtete sie vermutlich die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen 69-jährigen Rollerfahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Zweiradfahrer aus und kam dabei zu Fall.

Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Klinikum. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

