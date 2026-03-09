Polizeipräsidium Konstanz

Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Motorradfahrerinnen schwerverletzt - Zeugenaufruf (08.03.2026)

Donaueschingen (ots)

Bei einem Überholmanöver zwischen Aasen und Bad Dürrheim haben sich zwei Motorradfahrerinnen bei einem Unfall am Sonntag schwerverletzt. In Richtung Bad Dürrheim unterwegs überholte, gegen 15 Uhr, eine 16-Jährige auf einer 125er Maschine eine Gruppe aus Radfahrern. Eine ihr nachfolgende ebenfalls 16-Jährige auf einer 125er Honda tat es ihr gleich. Doch schätzte sie die Situation falsch ein und stieß mit der vor ihr überholenden jungen Frau zusammen. Durch den Aufprall gerieten sie ins Schleudern und stürzten. Sie zogen sich dabei schwere Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallermittlungen sucht die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Besonders die Gruppe der Radfahrer wird gebeten sich, unter der Nummer 0741 / 348790, zu melden.

